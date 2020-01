Kuidas leida õige värvitoon oma koju? Lähtu näiteks enda riietusest! 

Nagu öeldud, mõnikord inimesed lihtsalt ei tea, millest alustada. Kui sind ennastki on tabanud ideede põud, soovitab sisekujundaja mõelda läbi, millised värvid sulle üldse meeldivad. Mõtle kasvõi oma riietuse peale – kas sinu garderoobis leidub enim rohelist, lillat või punast värvi riideid? Või kannad enamasti hoopiski neutraalseid värve nagu must, valge ja hall? Riietus annab kindlasti mõningaid vihjeid sinu värvieelistuste kohta. Kui sa ei oska oma riietuse põhjal endiselt midagi otsustada, on teine variant sukelduda otse sisustusmaailmasse ja leida sealt mõni sisustuselement, mis sulle hirmsasti meeldib, ja võtta see kodu värvilahenduse aluseks. Näiteks otsi välja mõni kena tapeet, vaip või maal, mis on sulle äärmiselt sümpaatne, ja võta šnitti seal kasutatud värvidest. Kohe räägime lähemalt, kuidas silma jäänud elemendist sobivaid seinavärvide toone tuletada.