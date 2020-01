Üritused VIDEO | Kodukiri tutvus Linnamuuseumis kuulsa Langebrauni portselaniga! Vaata ehk on ka sinul mõni märkimisväärne ese kodus olemas! Dagmar Reinolt , täna, 10:52 Jaga: M

GALERII

Langebraunide portselan Foto: Priit Grepp

Kodukiri külastas koos advokaat Priidu Nõmmega Linnamuuseumis Langebrauni portselaninäitust. Intervjuus Piret Talile ütleb Priidu Nõmm, et tegemist on tema enda erakoguga, mis on kokku pandud pikkade aastate jooksul kogumise tulemusena. Väljas on võimalikult palju erinevaid asju, tarbekunsti ajalukku kuuluvaid esemeid, suveniire kui imelisi serviise.