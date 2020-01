Üritused Helsingi raamatukogu on raamatute paradiis, aga ka ülimalt moodne vabaajakeskus! Dagmar Reinolt , täna, 11:34 Jaga: M

Helsingi keskraamatukogu Foto: city of Helsinki

Me kõik võime öelda, et armastame raamatukogusid, aga Helsingi raamatukogu on üks hoone, mis täidab oma suursuguseid ja mitmekülgseid eesmärke veel mitmel teistmoodi kujul, kui seda klassikaliselt nägema oleme harjunud. See on tõeline monument skandinaavia arhitektuurile.