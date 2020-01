Kodune raamatukogu mõjutab laste haridustee kujunemist paremuse suunas 

raamaturiiulid Foto: HEIKO KRUUSI

Tänastes moodsates kodudes on raamaturiiuleid üsna vähe ning nende jaoks pole sageli ruumides isegi kohta. Enamik raamatuid on kogutud tahvlitesse ja lugeritesse. Ometi on kindlaks tehtud, et need lapsed, kelle kodus loetakse päris raamatuid on haridusteel paremal järjel. Kodud, kus on ramatud, on laste teadmised matemaatikas ja lugemise oskus suuremad.