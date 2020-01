Maakodu hõng uusarenduses: omanäolisus läbimõeldud lahenduste ja kuldsete käte abil 

«Kõigega saab hakkama, kui on huvi ja tahtmist – vaja on ainult pealehakkamist ja ei tohi karta,» leiavad Lihulinnad. Väljendeid nagu «ma ei oska» või «ma ei saa» selles kodus ei teata. Seda on tunda ka paari elamises, kus uusarendusele on lisanud omanäolisust ja kodutunnet läbimõeldud lahendused ning mõlema kuldsed käed.

Ligi poolteist aastat tagasi viskas Margus Lihulinn (28) metsas kaasaga jalutades õhku uitmõtte, et mis oleks, kui müüks Tallinnas Telliskivis asunud värske kodu maha, sest korterihinnad on jätkuvalt tõusuteel. «Mõtlesin, et teen nalja, aga Kristiina vaatas kohe järele, mis kinnisvaraturul pakkuda on,» muigab

mees, kuidas ühe esimese kuulutusena jäigi silma Rae vallas Uuesalus olev ridaelamuboks. Ilma ühtegi teist objekti vaatamata oligi otsus tehtud – trepp ja järvevaade olid need, mille pärast Lihulinnad müüdud olid!