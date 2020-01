Alvari Aalto merelainetest inspireeritud disainklassika saab värvilisa 

Disainilegend Alvar Aalto pühendas oma karjääri geniaalsete disainilahenduste loomisele, mis ühendasid funktsionaalsuse ja vormi. Lisaks tema enneolematult geniaalsele kolmejalaga taburetile, mille koopiaid leidub tänaseni igas kodus on parimaks näiteks Aalto pühendumisest oma missioonile ikooniline Aalto vaas. Viimase vorm on inspireeritud disaineri sünnimaa kaunist loodusest ning tänaseni saab esimesi originaale sellest vaasist näha Helsingis Arabia linnaosas klaasitehase muuseumis. Muide, esimene Aalto vaasi vorm oli välja tahutud puupakust.

Aalto disainis 1930ndate jooksul tegelikult rohkelt vaase ning otsis alati unikaalseid võimalusi klaasi kui materjali kasutamiseks. Üks silmapaistvamaid esemeid, mille disainer sel ajal lõi, oli vaas, mida tunti lihtsalt nime all “3032”. See mudel sai pehme ja orgaanilise kujuga ühendades sujuvalt vormi ja funktsionaalsust olles ideaalseks vaasiks erinevatele lillekimpudele ning sobides igasse interjööri.

Pärast hiljutist “3032” kujunduse avastamist Aalto arhiividest, otsustasid Iittala klaasimeistrid selle disaini taaselustada. Iga uus Aalto vaas puhutakse täna suuga Iittala Soomes asuvas klaasitehases Aalto jooniste järgi ning müügile jõuab see klassikalise läbipaistvana, samblarohelisena ning uudses linases toonis. Lainetest inspireeritud vorm on jõudnud tänavu ka Aalto tammepuidust serveerimisalustele ning uutele Aalto küünlahoidjatele, mis on saadaval läbipaistvas, hallis, oranžis ja linases toonis.