Sisearhitekt Mari-Liis Raudjärv toob välja 3 kõnekat sisustustrendi aastal 2020  

Moes on endiselt neutraalsed toonid, mis loovad rahuliku tausta. See tähendab, et valge värv nii soojemate kui ka külmemate varjunditega. 2020 hakkavad vaikselt hallid toonid taanduma ja soojemad beežid esile kerkima. Neutraalsed toonid, looduslikud või loodust immiteerivad detailid, mis lisavad personaalsust ning vähemalt jätavad mulje, et tegemist pole odava masstoodanguga. Taaskasutatud puit on detailina väga trendikas.