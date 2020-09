Kumb on parem: kas pesumasin-kuivati või pesumasin ja kuivati? 

Kui oled üks neist, kelle päevad on rohkelt tegemisi täis nii nädala sees kui nädalavahetusel, pakub pesumasin-kuivatil kindlasti mitmeid eeliseid. Kuivati funktsiooniga pesumasin läheb pärast pesutsüklit ise automaatselt kuivatusrežiimile. Tänu kaasaegsetele tehnoloogiatele suudab multifunktsionaalne masin tuvastada ise riiete tüübiga kõige sobivama pesu- ja kuivatusrežiimi, et säilitada sinu riiete värskus ja esinduslik välimus.

Kuna kuivatusfunktsioon on pesumasinasse sisse ehitatud, siis muidugi on kuivatiga pesumasinad heaks variandiks ka neile, kellel on elamises vähe ruumi. Ühe masina paigutamine vannituppa on kordades kergem ülesanne, kui proovida kahele masinale kohta leida. Kuigi paljud sooduspakkumised kehtivad just eraldiseisvatele masinatele, on lõppkokkuvõttes multifunktsionaalne masin finantsiliselt siiski parem valik.