Miks inimene taimes hõimlast ei näe? 

Et puid armastada, ei pea neid tingimata kallistama.

Imelikul kombel on inimliik juba algusaegadest peale tundnud loomariigiga kordi suuremat kokkukuuluvust kui taimeriigi­­ga. Küllap just meie suutmatus mõista, et kogu eluslooduse väljendusrikkus on võrdselt oluline ja tähtis ökosüsteemide püsimiseks, ongi praeguse kliimakriisi üks põhjusi. Millest siis niisugune eksiarvamus? Miks me hoolime nii palju pandast ja koaalast, aga mitte jugapuust või luuderohust?