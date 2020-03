Puder on popp! 

Pudrul on meie hommikumenüüs kindel roll – see annab rikkalikult energiat. Ent nagu kogu toidumaailm, on muutunud ka pudrud. Klassika saab põnevama maitse ja kaunima ilme, aga ka väärtuslikuma sisu, kui lisada köögivilja, marju, seemneid või pähkleid. Sel moel võib puder olla ka lõuna- või õhtueineks.