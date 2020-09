Plaanid seinad tapeetida? 10 tapeeditrendi, mis peavad ajahambale vastu 

Ümbertöödeldud paberist, bambusest või papüürusest taaskasutustapeet. Jätkusuutlikkus ja keskkonnateadlikkus tõstavad pead ka sisekujundustrendides. Kuna tegu on enamasti õrna materjaliga, tasub teada, et paigaldamine võib olla keerukam kui näiteks fliis- ja vinüültapeedi puhul.

Fliistapeet, mille teeb trendikaks mugavus ja praktilisus. Fliis on vastupidav, kvaliteetne, lihtsalt paigaldatav ja õhku läbilaskev. Ka vinüültapeet on vastupidav, aga seda magamistubadesse vähese hingamise tõttu ei soovitata.

Struktuurne tapeet, eriti populaarne on kivi, seemisnaha ja kalauime struktuur.



Tõetruu imitatsioon ning mäng mõõtkavaga. Industriaalses korteris võib kasutada betooni või telliskivi imitatsiooniga tapeeti, põhjamaiselt karges kodus kootud kangaga sarnanevat valget või karamellitooni tapeeti.



Fototapeedid on tagasi. Põhjamaisest loodusest, näiteks rabast või metsast inspireeritud eritellimusel fototapeet ühes aktsentseinas, teised seinad peavad jääma tagasihoidlikult heledaks.



Soojad ja erksad värvitoonid, näiteks mündiroheline, mesine karamellitoon, helekollane prantsuse vanilje, heleroosa.



Luksuslik julgus mõõdukas annuses, näiteks ühevärviline kulla- või vasetoon kombinatsioonis musta või pruuniga.



Matt üldmulje, läiketapeedid on lootusetult moest väljas.



Eklektika, erinevate stiilide, mustrite, värvide ja struktuuride ühendamine.