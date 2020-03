Kuidas sündis Oot-Oot Stuudio uus diivan MOSS 

Kui ma esimese prototüübi peale istusin, teadsin kohe, et see on minu diivan. Mõningad muudatused olid veel vajalikud, kuid põhiülesanded olid juba täidetud. Piisav sügavus, et ka minu paindumatud jalad mõnusalt diivanile kerra ulatuksid ja maha ei libiseks. Ülipehme istumine on ideaalne mõistust teritavate lõunauinakute jaoks, käetoed on justkui padjad. Kõrgetel jalgadel disain teeb koristamise lihtsamaks. Ka esteetikas ei teinud me allahindlusi. Vormimäng on elegantne ja põnev-ilus.