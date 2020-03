Lopsaka ilu- või tarbeaia saab luua ka rõdule või terrassile! Millised taimed selleks sobivad? 

Kel pole aeda või ei soovi taimi peenrasse istutada, saab endale lopsaka iluaia luua ka terrassile või rõdule. Kitsamatesse tingimustesse kõik taimed aga ei sobi. Tegime sinu eest valiku, mis ilu- ja tarbetaimi võiksid potiaeda istutamiseks ette kasvatada.

Rõdul kasvatamiseks tuleks valida taimesorte, mis ei sirgu liiga suureks. Tavaliselt on seemnepakil kirjas, kui palju ruumi taimel täiskasvanuks saades vaja on. Selleks, et rõdu- või terrassiruumi maksimaalselt ära kasutada, tasub joonistada plaan või kasutada mõnd nutirakendust, et rõduaiast oleks selge ettekujutus. Selle järgi saad planeerida, kui palju seemneid peaksid mulda panema.