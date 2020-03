Kuidas kasvatada üht Euroopa kulinaaria armastatuimat ürti ‒ leeskputke? 

Koriandri, tilli ja naadi sugulane leeskputk on Euroopa kulinaarias üks armastatumaid ürte, meenutades maitselt veidi sellerit. Ürdina on putkeosi kasutatud toidu maitsestamiseks üle tuhande aasta. Hea on teada, et leeskputk on ka kasulik ravimtaim.

Leeskputk (Levisticum officinale) pärineb arvatavasti Lähis-Ida piirkonnast, levis sealt kõigepealt Vahemere maadesse ja sealt edasi mujale Euroopasse, kus taime kasvatati peamiselt kloostrite ürdiaedades.