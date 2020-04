TOIMETAJA VEERG | Kodukesksem aeg  

Istun pargipingil ja söön võileiba. Järsku lendab madalalt üle haneparv. Kuigi pikalt teelt, on neis nii palju jõulisust, energiat. Rongisõit Tamsallu jääbki mõneks ajaks mu rännuseikluseks.

Järgmisel päeval määratakse mind kontaktsena karantiini, eemalolek pikeneb veel teisegi varajase haigestunuga saadud ruumikontakti tõttu. Tubases režiimis ärgates on kolmas mõte, et suvel peaks rohkem hoidiseid sisse tegema.