Kodukirja lugeja annab tagasikaja 

Ootan Kodukirja alati, nagu väike laps ootab jõuluvana. Käin kuu lõpus muudkui postkastist uut Kodukirja otsimas ja kui juhtun sel ajal kodus olema, kui meie väikelinna ralliässast postiljon oma tuuril on, siis piilun kohe aknast, et äkki potsatab meie postkasti Kodukiri, mis on minu tellitud ajakirjadest alati esimene. Loen selle üldjuhul kohe esimese hooga läbi ja siis hakkan mehele uusi põnevaid sisustusideid pähe määrima.