Kuidas valida igasse ruumi sobiv põrand? 

Puitpõrand

Puitpõrand on siinmail paljude kodukujundajate eelistus number üks: talla all mõnusalt soe, sobib ühtviisi nii klassikalisse maamajja kui ka modernsesse interjööri. Ehkki võimalusi on teisigi, viimistletakse puitpõrand, olgu see massiivne laud või parkett, enamasti õli, vaha või lakiga. Lakitud põrandat on ehk mõnevõrra lihtsam hooldada, aga õlitatud põrandate austajate hinnangul ei mõju see nii sooja ja naturaalsena kui õlitatud või vahatatud põrand.