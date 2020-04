Terrass ja aiamööbel suveks korda! Aga kuidas? 

Selleks, et terrass kestaks võimalikult kaua, peaks teda hooldama sõltuvalt seisukorrast igal aastal või paari aasta järel. Lõunapoolsemad terrassid vajavad tihedamat hooldust, sest päike pleegitab sealt õli kiiremini maha kui põhja poolt.

Kui tegemist on uue, alles paigaldatud terrassiga, mille materjal on eelnevalt tehases immutatud (tavaliselt rohelist või pruuni värvi), siis esimesel aastal seda õlitada pole vaja. Õli ei saa piisavalt puitu imenduda, sest puidu poorid on immutusainet täis ja lõpuks võib õli jääda pinnal nätske või hakata kooruma.