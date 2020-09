FOTOLUGU | Uskumatult inspireeriv inglise stiilis iluaed rabaserval 

Roosid on perenaise suur armastus. Foto: Anneli Saluste

Suurtel aladel pääsevad taimed kõige paremini mõjule suurte gruppide kaupa istutatuna. Foto: Anneli Saluste

Sookase ümber püüab pilku värviküllane õitemeri. Foto: Anneli Saluste

Pilgupüüdjast veesilm

Kogu maastikuaed on arenenud nii-öelda loomulikku rada pidi ilma, et selleks oleks eelnevalt aiaplaan koostatud. Ligi kolmkümmend istutusala on loodud kavalalt kohtadele, kus maapind ebatasane, hooldamine keerukas või kuhu on muruniidukiga keeruline ligi pääseda.

Kesksel kohal on väikese järve mõõtu tiik. See vana kaevukoha asemele loodud veesilm on aja jooksul suuremad mõõtmed saanud ja kaldad pilkupüüdvalt haljastatud. „Tegelikult on seegi mõte tulnud elust enesest – sain aru, et kui tiigikaldad korralikult taimedega katta, on selle hooldamine hõlpsam kui kallakut niites,“ tunnistab Anneli. Õigete taimede ­valimine oli keerukas, sest arvestada tuli nii kevadise kui ­sügisese suurveega ning sellega ei tahtnud leppida sugugi mitte kõik taimed. „Näiteks tiigikaldale istutatud mikrobiootadest jäi üks vee alla ja see ei sobinud talle kuidagi,“ jutustab perenaine. Tasa­pisi leiti õiged liigid ning nüüd on vähe neid, kes siia turismitallu tulles kaunist ja harmoonilist vaatepilti ei imetleks.