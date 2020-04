Detailid, mustrid, toonid ja tekstuurid: kodu, kus iga sentimeeter on arvel 

«Kui sa lased sõprade lastel oma kodu seintele joonistada, on ilmselt väga vähe piire, mida üldse ületada annaks,» ütleb Merilin iseenda üle veidi nalja tehes. Tõepoolest, iga siinne toasopp on täis üllatuslikke kastist-väljas-lahendusi ja julgeid värvikasutusi.

«Keegi kunagi ütles, et minu juurde tulles tundub, nagu ma ootaks elu kõige tähtsamat kohtingut – on mõnusalt hubane, asjad on sätitud, küünlad põlevad ja olen valmis olulisimaks küsimuseks,» naerab Merilin Mandel (29) ja nõustub, et tema kodu on tõesti kõikvõimalike hetkede ja seikluste ootel.