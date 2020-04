Aednik Priit Hummel: „Praegu on just õige aeg külvata ja istutada!“ 

„Kui praegu paneme olude sunnil lõbustusasutused kinni, siis aeda me kinni panna ei saa. Loodame ju kõik, et viirus kahe või kolme kuu pärast läbi saab, aga kui oleme ka aia mõttes istunud isolatsioonis, siis pole enam midagi teha. Praegu on just õige aeg külvata ja istutada, et meil oleks sügisel saaki ja suvel lillede ilu. Aias askeldades läheb tuju paremaks ning on viiruse aeg ka kergem üle elada.“