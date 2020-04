Mida võtta arvesse vana maja soojustamisel 

Levinud on väide, et puitmajad hingavad. See ei ole tegelikult päris korrektne, märgib Hamburg, sest selle all mõeldakse välisseinte ebatihedusi ning niiskuse liikumist läbi piirete. Sellest on tekkinud müüt, et puitmajadele ei ole ventilatsiooni vajagi – puit on nii hõre, et värske õhk tuleb läbi pragude sisse. Energiatõhususe mõttes ei ole see kindlasti hea ja seal, kust õhk ei tohiks läbi liikuda, peaks õhupilud sulgema.