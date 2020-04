Kas ehitisregistrisse kandmata hoonete eest ähvardab trahv? 

Nii mõnigi omanik, kes andmeid kontrollinud pole, on saanud kirja teenusepakkujalt, kes kopsaka summa eest on valmis asjaajamise enda kanda võtma. Ka on kuuldusi, nagu ootaks inimesi, kelle hooned pole nõuetekohaselt ehitisregistrisse kantud, vähemalt 500eurone trahv. On see tõesti nii?

Ehitisregister annab oma kodulehel (ehr.ee) teada, et ka nendega on ühendust võtnud kodanikud, kes on saanud kirju või lugenud artikleid, mis räägivad riiklikest trahvidest, mis ähvardavad inimesi, kui neile kuuluvate ehitiste andmed ei ole ehitisregistris korrastatud 1. jaanuariks 2020 või on selleks tähtajaks puudu ehitise kasutusluba. Kahjuks on vähemalt osa neist kirjutistest otseselt eksitavad.

Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 26 näeb ette ehitisregistri andmete korrastamise 2020. aasta 1. jaanuariks ning sätestab, et korrastamise käigus kantakse ehitisregistrisse sinna seni kandmata hooned, nende ehitisealune pind ja koordinaadid. Väidetav 500eurone trahv (mõnikord esitatud viitega riigilõivuseadusele) selle eest, et andmed ei ole ehitisregistrisse kantud, ei toetu ühelegi riiklikule haldusaktile.

Riigilõivuseaduse § 3316 kohaselt võetakse riigilõivu 500 eurot enne ehitusseadustiku jõustumist ebaseaduslikult ehitatud ehitise registrisse kandmise eest (ehitusseadustik jõustus 2015. aasta 1. juulil). See riigilõiv kohaldub ainult ebaseaduslikele ehitistele. Ebaseaduslik on ehitis, mis ehitati ilma ehitusloata olukorras, kus loa olemasolu on nõutav (nt enne 1995. aasta 22. juulit seda nõuet valdavalt polnud).

Ehitisregistri korrektsed andmed on hädavajalikud näiteks hoonete ohutuse hindamiseks, selleks, et langetada õigeid otsuseid kütte-, vee- või kanalisatsioonitrasside rajamisel või prügiveo korraldamisel jne. Seetõttu on andmete korrastamine registris väga oodatud. Siiski ei ole riik andmete korrektsuse nõude tagamiseks ette näinud rahalisi sanktsioone. Ehitisregistri kodulehel saab igaüks ise kontrollida, kas tema hooned on korrektselt registrisse kantud.