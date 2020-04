Sisustus INSPIREERIV GALERII | Karlova kodu köök – sinisemast sinine pesa Aigi Viira , täna, 16:16 Jaga: M

GALERII

Köök, kus põhivärviks on sinine. Tõsi, Pille sõnul on siingi arenguruumi ja sihipärane töö käib lakkamatult. Näiteks supi- ja vahukulbi varred olid algselt alumiiniumikarva. „Olen katsunud neid valesid asju vähendada, aga sinist kulpi, kurat, ei saa kuskilt,“ ilmutab ta tõredust. Tõsi, sinist köögikraami ongi raske leida, kuid võimatu pole miski – ja vahel tuleb appi hea õnn: „Muidugi on naljakas kuskilt reisilt koju tulla sinine plastmasslusikas kotis, aga mis teha. Tuleb ära tuua.“ Foto: Jassu Hetsmann

Ei mingeid jooniseid ega kavandeid. Piisab ideest ja kujutlusvõimest. Vähemalt tartlanna Pille Kriisi puhul, kes on oma Karlova hubasesse majja loonud köögi, mis võtab ahhetama. Peamine: ta on selle oma kätega ehitanud. Riiulitest põrandani.