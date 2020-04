Sisustus Elutuba ei ole mõnus pesa? Loo hubasust diivanipatjadega Kodukiri , täna, 16:29 Jaga: M

GALERII

Foto: Andra Nõlvak

Kuigi öeldakse, et köök on kodus süda, veedame kõige enam oma vaba aega ilmselt elutoas. Kui seal ei ole aga mõnus ja soe olla, ei tunne me end seal ka hästi. Diivani padjad on kõige lihtsam viis kuidas elamisse hubasust tuua.