Müüd või üürid oma korterit, kuid sobivat huvilist ei leia? Need soovitused aitavad! 

Kodulavastamisega tegeleva Liis Reisneri sõnul muutuvad tänu sellele eluruumid veetlevaks ja nii suureneb potentsiaalsete klientide hulk märgatavalt. „Lisaks sellele on võimalus, et saad küsida kinnisvara eest kõrgemat hinda, kui algselt oma peas olid planeerinud,“ sõnab ta.

Tehke oma eluruumid korda nagu prillikivi! Peske põrandad, aknad, seinad ja isegi laed, sest ka need määrduvad aja jooksul. Ärge unustage kappe, mööblit, valgusteid. Järgmiseks hinnake seinavärvi olekut. Värskendust vajavatele seintele valige neutraalsed toonid, mis võimaldavad potentsiaalsetel ostjatel kergemini visualiseerida oma nägemust uuest kodust. On hämmastav, kui palju “uuem” võib tunduda teie kodu peale suurpuhastust ja väikest värvivärskendust.

Veenduge, et teie sisustus ja dekoratsioonid oleksid puhtad, ahvatlevad ja kutsuvad. Vana, töötlemata sisustus ja aksessuaarid võivad ostjatele jätta mulje, et teie kodu on vanamoeline ja nõuab renoveerimist, mis tähendaks jällegi ostja silmis rohkem aega ja raha! Mõnikord võivad kõik need pisiasjad nõuda ostja meelest liiga palju tööd, ehkki need on lihtsad ja väikesed parandused. Vanadele kappidele ja laudadele saab anda värske värvi või vahvate kapinuppudega uue elu. Laske oma fantaasia lendu!