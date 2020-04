3 sisekujundustrendi, mis sel aastal laineid löövad! 

See on nüüd välja öeldud! Kes oleks uskunud, et see kunagi juhtub, aga sinine on halli kõrvale tõrjunud. Ja kui sa meid ei usu, usus Pantone’t. Sinine on ka nende aasta värv. Klassikaline sinine, mis on puhas ja elegantne, kuid sobib lihtsalt kõigega.