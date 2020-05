Plaanid kodus värskendust? Köögimööblit tasub otsida internetist 

Ikka juhtub, et valmis köögid-kapid-garderoobid ühel või teisel põhjusel koju ei sobi ja kõige arukam lahendus on tellida vajalik oma kodu mõõtude järgi. Kui veendunud Ikea fännid ja vaprad isetegijad kõrvale jätta, on üsna palju ka neid, kes kasutavad ühte kahest võimalusest: kas saadavad hinnapäringud meili teel firmadele laiali ja jäävad pakkumisi ootama – või kõnnivad oma jooniste ja mõõtudega ühest mööblifirmast teise.

Mõlemal võimalusel on omad plussid-miinused. Mööblifirmasse minnes saad oma silmaga üle vaadata ja käega katsuda kõige uuemaid materjale ja lahendusi, mida teisiti ehk tahtagi ei oskaks, samas on see ettevõtmine üsna ajamahukas.

Tulemus väikseima vaevaga

Interneti vahendusel tellimine on märksa mugavam ja seda innukalt ka kasutatakse. Eesti iduettevõtte Furnum tegevjuht Erki Pähklamägi märgib, et ainuüksi nende veebikeskkonna kaudu otsib endale köögimööblit iga neljas Eesti inimene. Samuti on popiks saanud äsja Eestisse tulnud IKEA köögimööbel.

Pahatihti ei hakata eritellimusmööbli peale mõtlemagi, sest peljatakse, et see on väga kallis. Tegelikult on seda erinevates hinnaklassides. Mitmete ettevõtete veebilehel saab tellimust esitades kohe valida endale sobivaima hinnaklassi ja pakutavate valikute juures on kirjeldatud nii materjalid kui ka kaubamärgid.

Oluline pluss on, et koduomanik ise ei pea edastama täpseid jooniseid, mille koostamine on paljudele paras peavalu, ehkki ettekujutus tellitavast võib väga selgelt silme ees olla. Hea, kui tellija teab nii soovitud mööbli kui ka ruumi mõõte, aga kui tal on põhjust oma mõõtmistulemusi mitte usaldada, saab mõõtmise tellida ka näiteks mööblifirma poolt.

Usaldusväärsed tootjad