Sisustus 10 tapeeditrendi, mis ajahambale vastu peavad Kristjan Arras, Õhtuleht , täna, 12:48 Jaga: M

GALERII

Kui valida ühte seina fototapeet, peaksid teised jääma vaoshoitult heledaks. Foto: Tootjafoto

Tapeedivalik on kauplustes tohutu suur, valida on aga keeruline: kuidas olla kindel, et täna valitud – ja mitte kõige odavam – tapeet ei mõju aasta-paari pärast iganenuna.