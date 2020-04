Suvilat osta soovijail tasub kevadel silmad lahti hoida 

Huvi suvilaostu vastu kasvab kevadel hüppeliselt, ehkki oktoobrist märtsini on hinnad soodsamad ja tehingud kiiremad, kinnitavad asjatundjad ning lisavad, et valmis suvemaja ostuks on kevad kõigiti hea aeg – suvepuhkuse saab juba oma suvilas veeta.

Suvila mõiste on aga ajas muutunud, märgivad nad: „Kui vanasti tähendas see peamiselt väikest aiamaja suvilakooperatiivis, siis tänapäeval võib suvilaks olla privaatse asukohaga talumaja. Viimaseid ostetakse suvekoduks tavaliselt pikema perspektiiviga, et kujundada sellest aja jooksul päriskodu, kus saab ka aasta ringi elada. Sellise renoveerimist vajava maamaja ostuga pole kevadel põhjust kiirustada, sest tõenäoliselt võtavad renoveerimistööd aega ja eesolevat suve seal veeta veel nagunii ei saa.“

Mõtle oma soovid läbi

Vahel ei saa unistus kohe reaalsuseks muul põhjusel, näiteks kulub aega panga finantseeringu saamiseks. Kui müüdava kinnisvara dokumentatsioon pole korras, võtab müügi ettevalmistus samuti kauem aega. Näiteks on aeg-ajalt vaja kunagises suvilakooperatiivis pikema aja jooksul aastaringseks elamiseks kohandatud aiamaja kanda ehitisregistrisse üksikelamuna. Kui tehing viibib, võib juhtuda sedagi, et saabub sügis ja ostutuhin läheb mööda, teavad maaklerid.

Sageli jagatakse soovitusi osta suvekodu talvel, sest siis on hinnad soodsamad ja tehingud kiiremad. Aga talvine pilt võib olla petlik: puud on raagus ja kõik paksu lumekihi all ning seda, kuidas suvemaja ümbrus suvel välja näeb, pole lihtne ette kujutada. Talvel ei saa ka teada, milline on suvilapiirkonna tegelik elu-olu suvitushooajal. Seepärast tasub ka siis, kui ostuga pole plaanis kiirustada, vaadata võimalikud valikud kevadel-suvel ikkagi üle – siis saab kohast tõese pildi ja selle võrra on hiljem lihtsam otsust langetada.

Muidugi on suvemaja otsijate soovid erinevad. Mõned eelistavad privaatset looduskaunist kohta või suure krundi ja hea juurdepääsuga talukohta. Vahel ollakse nõus riskima ja suve läbi ootama lootuses, et sügisel pakkumishinda kärbitakse. Teised eelistavad klassikalist suvilarajooni, mille plussideks on naabrite lähedus ehk seega ka turvalisus, hea bussiühendus, kaupluse lähedus. Siis sobib ka väljakujunenud suvilapiirkonna suhteliselt väike krunt.

Millal ostuga kiirustada?