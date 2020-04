Oled valmis aiaeluks? Need asjad tuleb kindlasti enne suve ära teha 

Eestlased eelistavad puidust aiamööblit: meelsasti soetatakse puitmööblit nii aeda, terrassile kui ka rõdule, ka pakuvad alati suurt huvi kõikvõimalikud puidust aiarajatised alates pergolatest ja tööriistakuuridest kuni mängu-, grilli- ja aiamajadeni. Pole ka ime: puit sobib nii moodsa suvekodu kui ka traditsioonilise palkmaja juurde. Et see aga kena püsiks, tuleb puitu korrapäraselt hooldada.

Suveks kogu koduse elu õuekolimisele mõeldakse ka meie üürikeseks suveks valmistudes üha rohkem ja seepärast eelistatakse ajamööbli ja muude rajatiste materjale valides just vastupidavamat puitu. Terrasside, piirdeaedade, pergolat jmt ehitamiseks kasutati mõnda aega tagasi ennekõike, immutatud puitu, siis termopuitu – nüüd huvitutakse aina enam lehisest, mis samuti on väga vastupidav.

Uut aiamööblit soetades tasub uurida, millest täpselt see tehtud on. Kui võimalik, tasub soetada tiikpuust valmistatud mööblit, mis on küll kallim, kuid tugev ja vastupidav: see säilitab aastateks oma kena väljanägemise ka siis, kui korrapärasele hooldusele erilist rõhku ei panda.