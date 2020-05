Vallatud värvitriibud aitavad rutiinist välja murda 

Kui aluspind on matt, siis võiksid jumet anda eri laiusega või peened üksteisest samal kaugusel asuvad triibud. Need võivad olla eri tooni või varjunditega, ka võib kõrvutada tuhmimaid metalliläikelistega.

Triipude tegemiseks tuleb soetada kvaliteetne õhuke maalriteip (nt Tesa) – siis läheb see täppistöö lihtsalt, sest värv ei valgu ääre alla ja nii pole muret, et triibuservad võiksid ebaühtlased jääda. Tuppa värvi valides pidage meeles ka seda, et poolmatid värvid ei võta mustust nii hästi külge kui täismatid analoogid. See tuleb kasuks just heledate toonide puhul. Ka pestavad matid värvid siiski määrduvad poolmatiga võrreldes kiiresti.