Uue maja ümber aeda luues tasub kohe mõelda kaugemale tulevikule 

Sellele, et majaümbruse haljastus rõõmustaks silma ja aiatööd ei hõivaks hiljem kogu vaba aega, tasub mõelda juba siis, kui maja alles projekteeritakse – ja soovitatavalt asjatundja abiga, ütleb AB Artes Terrae maastikuarhitekt Sulev Nurme.

„Taimede kasvamine võtab paratamatult aega, seepärast on mõistlik vähemalt puudele-põõsastele mõelda juba maja projekteerimise faasis,” tõdeb maastikuarhitekt. „Selge on see, et kui krundil paikneb varasemast mõni puu, ei tasu seda uisapäisa maha võtma hakata – igal aial on oma lugu ning aja väärtusel oma jõud.“

Milline on sinu koduaia lugu?

Nagu öeldud, võiks krundiomanik juba maja projekteerimise ajal mõelda näiteks sellele, kas oma tulevases aias soovitakse näha ka suuri puid või suuremaid põõsaid – ja kui soovitakse, siis kus täpselt ja kui palju? Kuidas jääb viljapuude-põõsastega? Või on soovi näha oma aias hoopis elavtara ehk hekki? Siinkohal tasub aega võtta, rahulikult krundil ringi vaadata ja mõelda, kas olemasolevast haljastusest – kui seda on – annaks midagi ka tulevases aias ära kasutada.