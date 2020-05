Kodu- või äripind? Korterit ostes tuleb olla väga tähelepanelik 

1Partner Kinnisvara juhi Martin Vahteri sõnul pakutakse üsna sageli müügiks kortereid, mille ametlik sihtotstarve on tegelikult büroopind ja mis asuvad ärimaal. Selline korter võib ostjale kaasa tuua hulga probleeme.

Odavam – aga põhjusega

„Äripinnana müüdavad korterid on üldiselt veidi soodsamad, aga tuleb arvestada, et nendega võib hiljem kaasneda ka miinuseid,“ hoiatab Vahter. „Tihti vormistatakse korter äripinnana, sest see on väiksem kui regulatsioon lubab. Teine põhjus on asukoht: kui linn on plaaninud sinna büroo- või tootmishooned, siis ega tsemendiplats pruugigi olla elamiseks päris sobiv koht. Kolmandaks on äripinna juurde vaja seaduse järgi ehitada vähem autokohti. Seegi teeb lõpphinna soodsamaks – aga parkimiskoha leidmine jääb pärast inimese enda mureks.“

Kinnisvaraeksperdi sõnul võivad tegelikust erineva sihtotstarbega korteri ostmisel probleemid esile kerkida alles aastaid hiljem. „Näiteks võib pank olla küll sama korteri ostu finantseerinud, kuid praktika on näidanud, et nende seisukohad muutuvad ajas ning hiljem müües ei pruugi järgmine ostja enam sellise elamispinna ostmiseks laenu saada. See teeb uue ostja leidmise keerulisemaks. Äripinnana ostetud korteri laenuintress võib olla kõrgem ning Kredexist selle soetamiseks käendust ei saa. Ka ei kehti ärimaale rajatud korterite puhul maamaksuvabastus,“ loetles Vahter miinuseid, millele sageli ei osata mõelda, kui on satutud soodsa hinnaga korterile, mis ametlikult on kirjas äri-, mitte elupinnana.

Seadus ei keela

Vahter märkis, et seaduse järgi ei ole selliste korterite ärimaale rajamine illegaalne: äripinnal elamine ei ole keelatud, seaduse silmis on see hotellituba.