Sisustus Ave Nahkuri kodunipp: vanast poekapist sai ideaalne köögisaar Liisi Seil, ajakiri Tiiu , täna, 13:29

GALERII

Ave Nahkur Foto: Aldo Luud

Kunstnik Ave Nahkur (58) askeldab vaimustunult oma Viljandi kodu köögisaare ümber, mille ta leidis kevadel naabri garaažist. Kunagi teenis see sahtlitega kapp Kösti poodi, kuid nüüdseks on see kauplus juba ammu kadunud.